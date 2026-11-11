Россия будет определять возможность и формат переговоров с европейскими государствами с учётом результатов консультаций в Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о перспективах диалога с представителями Европы.

«Вопрос будет обсуждаться в том числе с учётом итогов вчерашних и сегодняшних переговоров в Абу-Даби», — сказал Ушаков.

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины проходили в столице ОАЭ 10–11 ноября. Представители европейских стран также прибыли в Абу-Даби, однако непосредственно за общим переговорным столом не присутствовали.

Ранее Life.ru сообщал, что Кушнер призвал Европу выбрать единого представителя для переговоров с Россией. По мнению американского переговорщика, согласование общей европейской позиции стало бы важным шагом на пути к возможному расширению формата мирных консультаций.