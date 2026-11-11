Европейским странам следует сначала определиться с единым представителем для переговоров с Россией, а уже затем добиваться его участия в мирном процессе. Такое мнение, согласно поступившему сообщению, выразил представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Это было бы большим достижением, чем согласие россиян включить их в переговоры», — сказал американский переговорщик, комментируя необходимость согласовать общую европейскую позицию.