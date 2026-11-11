Кушнер призвал Европу выбрать единого переговорщика для диалога с Россией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Европейским странам следует сначала определиться с единым представителем для переговоров с Россией, а уже затем добиваться его участия в мирном процессе. Такое мнение, согласно поступившему сообщению, выразил представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
«Это было бы большим достижением, чем согласие россиян включить их в переговоры», — сказал американский переговорщик, комментируя необходимость согласовать общую европейскую позицию.
Ранее Life.ru сообщал, что Кушнер представил пять направлений будущего соглашения России и НАТО по безопасности. Среди них — постоянные консультации, надёжные каналы связи в кризисных ситуациях, повышение военной прозрачности и взаимные меры по снижению риска эскалации. Американский представитель также предложил сформировать долгосрочную систему европейской безопасности, сохранив за государствами право самостоятельно определять свою внешнюю политику и военные союзы.