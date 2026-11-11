По словам американского представителя, уже 12 ноября они с Уиткоффом намерены прибыть в Москву для встречи с российским лидером. Следующей остановкой станет столица Ирландии, где переговорщики обсудят с Зеленским дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта.

Кушнер также сообщил о значительном прогрессе в обсуждении гарантий безопасности на переговорах в Абу-Даби. По его словам, стороны продолжают работать над условиями будущих договорённостей.

Российская делегация также подвела итоги двухдневных консультаций. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что по некоторым вопросам удалось найти взаимопонимание с американской стороной, однако разногласия сохраняются. Он подчеркнул, что детали переговоров не будут раскрываться до достижения окончательных договорённостей.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что по итогам встречи появилась основа для дальнейшей работы.

Москва стала следующей заявленной точкой маршрута американских посредников. Что обсудят Уиткофф и Кушнер с Путиным после Абу-Даби, Life.ru собрал в отдельном материале.

Ранее Life.ru сообщал о планах американских переговорщиков посетить Москву после консультаций в Абу-Даби. Теперь стал известен и следующий пункт их маршрута — Дублин, где запланирована встреча с Зеленским.