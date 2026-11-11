Сначала к Путину, потом к Зеленскому: Кушнер раскрыл маршрут после Абу-Даби
После встречи с Путиным Кушнер и Уиткофф поедут к Зеленскому в Дублин
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф после запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве отправятся в Дублин, где проведут переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом Кушнер заявил по итогам трёхсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби.
По словам американского представителя, уже 12 ноября они с Уиткоффом намерены прибыть в Москву для встречи с российским лидером. Следующей остановкой станет столица Ирландии, где переговорщики обсудят с Зеленским дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта.
Кушнер также сообщил о значительном прогрессе в обсуждении гарантий безопасности на переговорах в Абу-Даби. По его словам, стороны продолжают работать над условиями будущих договорённостей.
Российская делегация также подвела итоги двухдневных консультаций. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что по некоторым вопросам удалось найти взаимопонимание с американской стороной, однако разногласия сохраняются. Он подчеркнул, что детали переговоров не будут раскрываться до достижения окончательных договорённостей.
Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что по итогам встречи появилась основа для дальнейшей работы.
Москва стала следующей заявленной точкой маршрута американских посредников. Что обсудят Уиткофф и Кушнер с Путиным после Абу-Даби, Life.ru собрал в отдельном материале.
Ранее Life.ru сообщал о планах американских переговорщиков посетить Москву после консультаций в Абу-Даби. Теперь стал известен и следующий пункт их маршрута — Дублин, где запланирована встреча с Зеленским.
Больше новостей о международных переговорах и украинском урегулировании — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.