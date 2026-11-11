Помощник президента России Юрий Ушаков положительно оценил переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, которые проходили 10 и 11 ноября. По его словам, консультации были содержательными и принесли пользу.

«Судя по всему, переговоры были, во-первых, содержательными и, во-вторых, весьма полезными», — сказал Ушаков.