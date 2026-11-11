Ушаков счёл «весьма полезными» переговоры с Украиной в Абу-Даби
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Помощник президента России Юрий Ушаков положительно оценил переговоры России, США и Украины в Абу-Даби, которые проходили 10 и 11 ноября. По его словам, консультации были содержательными и принесли пользу.
«Судя по всему, переговоры были, во-первых, содержательными и, во-вторых, весьма полезными», — сказал Ушаков.
Трёхсторонняя встреча проходила в столице ОАЭ 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров. США представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Глава киевской переговорной группы, руководитель Службы внешней разведки Незалежной Рустем Умеров заявил, что между сторонами сохраняются существенные разногласия. Но он уверен, что возможности для продолжения диалога есть. Главным результатом встречи руководитель делегации назвал договорённость о масштабном обмене пленными.