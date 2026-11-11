Умеров заявил о существенных разногласиях с Россией после переговоров в Абу-Даби
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После двух дней переговоров России, США и Украины в Абу-Даби между сторонами сохраняются существенные разногласия, заявил глава киевской переговорной группы, руководитель Службы внешней разведки Незалежной Рустем Умеров. При этом он считает, что возможности для продолжения диалога есть, хотя впереди остаётся много сложной работы.
«За эти два дня стороны смогли прямо изложить свои позиции, по которым остаются существенные разногласия. Впереди ещё много сложной работы, но возможности для продолжения переговорного процесса есть», — написал он в своём телеграм-канале.
Главным результатом встречи руководитель делегации назвал договорённость о масштабном обмене пленными. Работа по согласованию его деталей уже началась. На трёхсторонних консультациях с участием Украины, США и России обсуждались достижение мира и послевоенное восстановление. По позиции украинского переговорщика, первым шагом должны стать прекращение войны и гарантии безопасности для Украины.
Ранее Владимир Зеленский назвал первый день переговоров в Абу-Даби конструктивным и содержательным. Консультации 10 ноября продолжались около четырёх с половиной часов с учётом перерыва, после чего стороны продолжили работу на следующий день. Life.ru сообщал, что обмен военнопленными может стать одним из ключевых результатов трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.