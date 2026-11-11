После двух дней переговоров России, США и Украины в Абу-Даби между сторонами сохраняются существенные разногласия, заявил глава киевской переговорной группы, руководитель Службы внешней разведки Незалежной Рустем Умеров. При этом он считает, что возможности для продолжения диалога есть, хотя впереди остаётся много сложной работы.

«За эти два дня стороны смогли прямо изложить свои позиции, по которым остаются существенные разногласия. Впереди ещё много сложной работы, но возможности для продолжения переговорного процесса есть», — написал он в своём телеграм-канале.