Европейские страны сами создали условия, при которых оказались за бортом мирных переговоров по Украине. Такое мнение высказала эксперт по внешней политике немецкой партии BSW Севим Дагделен. В своей статье для портала NachDenkSeiten она раскритиковала политику ЕС и правительства Германии, которые утратили влияние на дипломатический процесс.

Дагделен обратила внимание, что за столом переговоров в Абу-Даби собрались представители России, Украины и США, тогда как европейским государствам места в основном трёхстороннем формате не нашлось. По мнению политика, Брюссель и Берлин во многом сами несут ответственность за подобное положение. Дагделен полагает, что действия европейских лидеров всё больше создают впечатление стремления стать непосредственными участниками конфликта, а не посредниками в его урегулировании.

Особенно резко представительница BSW высказалась об обсуждаемых планах отправки европейских военнослужащих на Украину и перспективах её вступления в ЕС. Такие инициативы способны лишь повысить риск дальнейшей эскалации. В своей статье она сравнила европейских политиков с поджигателями, которые предлагают себя в качестве пожарных, но пытаются тушить огонь бензином.

Эксперт также поставила под сомнение необходимость участия представителей ЕС в переговорах на нынешних условиях. По её оценке, европейские страны преимущественно поддерживают позицию Киева, который уже представлен за столом переговоров. При этом ключ к возможному урегулированию Дагделен видит в готовности Вашингтона обсуждать с Москвой вопросы европейской безопасности и расширения НАТО.