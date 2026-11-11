Песков: Беседы Путина и Трампа после переговоров в Абу-Даби пока не планируется
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не планируют созваниваться после завершения трёхсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Пока в планах нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
При этом отсутствие договорённости о звонке не означает прекращения российско-американских контактов. Москва и Вашингтон продолжают дипломатическое взаимодействие по вопросам урегулирования украинского конфликта.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин получит полный доклад о переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Песков пояснил, что личная встреча президента с российскими переговорщиками состоится, если глава государства сочтёт её необходимой. При этом участники делегации информировали Москву о ходе консультаций непосредственно во время встреч в ОАЭ.