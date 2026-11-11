Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не планируют созваниваться после завершения трёхсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Пока в планах нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

При этом отсутствие договорённости о звонке не означает прекращения российско-американских контактов. Москва и Вашингтон продолжают дипломатическое взаимодействие по вопросам урегулирования украинского конфликта.