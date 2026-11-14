«Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков раскритиковал противоречивую позицию европейских государств, которые заявляют о стремлении к мирному урегулированию, одновременно обсуждая отправку своих войск на Украину. Представитель Кремля обратил внимание, что планы размещения военного контингента озвучивались во время трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Великобритания и Франция, возглавляющие «коалицию желающих», рассматривают такую миссию как один из элементов будущих гарантий безопасности Киеву. Москва, напротив, расценивает возможное появление иностранных военных на украинской территории как угрозу возобновления боевых действий. Кроме того, Песков указал на отсутствие согласованной кандидатуры европейского представителя, уполномоченного вести переговоры с российской стороной.