Европейские страны заявляют о желании участвовать в мирном урегулировании на Украине, но при этом продолжают подготовку военного контингента для её территории. На это противоречие указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Москва пока не получила от европейских государств конкретных предложений о том, кто мог бы представлять их интересы на переговорах. При этом заявления политиков ЕС, по его оценке, не соответствуют действиям, предпринимаемым в военной сфере.

«Мы не слышим никаких фамилий от самих европейцев — это первое. Во-вторых, их действия и заявления весьма противоречивы», — заявил Песков в комментарии Первому каналу.

Он обратил внимание, что подготовка европейских военных обсуждалась одновременно с переговорами России, США и Украины в Абу-Даби, проходившими 10–11 ноября.

«Они, с одной стороны, вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби они делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине, что будет означать дальнейшее продолжение войны, причем в более широких масштабах», — подчеркнул представитель Кремля.

Великобритания и Франция, возглавляющие «коалицию желающих», рассматривают возможность отправки военнослужащих на Украину после прекращения боевых действий. Европейские участники инициативы называют предполагаемую миссию частью будущих гарантий безопасности Киеву.

Ещё до завершения переговоров в Абу-Даби Москва заявила об отсутствии контактов с европейскими представителями. Как сообщал Life.ru 11 ноября, Дмитрий Песков подтвердил, что российская делегация не встречалась с представителями ЕС и даже не планировала подобных консультаций. При этом европейские дипломаты присутствовали в ОАЭ и отдельно общались с американской и украинской сторонами.