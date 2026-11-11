Экс-генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен призвал западные страны не дожидаться окончания конфликта и немедленно приступить к размещению своих вооружённых сил на Украине. По его мнению, Франция и Великобритания должны отказаться от затягивания этого решения. Об этом он заявил во время общения с The Telegraph.

Расмуссен раскритиковал темпы формирования так называемой «коалиции желающих», которую возглавляют Париж и Лондон. По его словам, вместо реальных действий европейские страны продолжают обсуждать возможные сценарии размещения контингента.

«В течение месяцев Франция и Великобритания пытались организовать «коалицию желающих», но сейчас она больше похожа на «коалицию ждущих»», — заявил бывший генсек альянса.

Напомним, 9 ноября в Польше начались военные учения «коалиции желающих». По данным Минобороны Великобритании, в них участвуют около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран. Под руководством Великобритании и Франции они отрабатывают переброску личного состава и техники, снабжение и взаимодействие подразделений. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эти манёвры являются аргументом против участия европейских стран в переговорах. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, европейские страны в ходе этих учений отрабатывают сценарий ввода войск на Украину.