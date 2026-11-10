Европейские страны в ходе начавшихся в Польше военных учений отрабатывают сценарий ввода войск на Украину. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам совместного заседания глав внешнеполитических и оборонных ведомств, а также секретарей советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам министра, европейские государства рассчитывают разместить на подконтрольной Киеву территории так называемые стабилизационные силы сразу после прекращения огня. Именно такой сценарий, как утверждает Лавров, и заложен в основу нынешних манёвров.

«Одновременно с переговорами в Абу-Даби где-то десяток или дюжина стран ЕС начали на территории Польши проводить учения. Пока там 2 тысячи человек участвуют. Но легенда-то учений — ввод войск на Украину для защиты киевского нацистского режима от РФ», — сказал глава МИД.

Речь идёт об учениях «Коалиция 26.2», которые проходят с 9 по 22 ноября. По данным польского Минобороны, в них задействованы 2800 военнослужащих из 11 стран, включая Великобританию, Францию, Германию и Польшу. Участники отрабатывают переброску войск, логистику и обеспечение возможной международной миссии на Украине после завершения боевых действий.

Заявление Лаврова прозвучало на фоне трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, запланированных на 10–11 ноября. Российская сторона неоднократно выступала против размещения европейских военных на украинской территории.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала учения «коалиции желающих» накануне переговоров в ОАЭ. По её мнению, проведение манёвров в этот момент подтверждает, что европейским странам нечего делать за столом переговоров по украинскому урегулированию.