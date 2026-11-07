Размещение иностранных военных контингентов на территории Украины категорически неприемлемо для России и будет расцениваться как военная интервенция. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящие учения «коалиции желающих».

«Ещё раз подтверждаем, что развертывание на Украине иностранных вооруженных контингентов категорически неприемлемо — ни по линии так называемой коалиции желающих, ни под эгидой любых иных объединений. Их размещение будет де-факто означать военную интервенцию и осознанное проецирование дополнительных угроз безопасности России. По сути, это ещё один шаг в сторону всё большей вовлечённости европейских государств — членов НАТО в конфликт и его обострения», — отметила дипломат.

Поводом для заявления стали планы «коалиции желающих» провести военные учения. Страны объединения рассматривают возможность развернуть многонациональные силы на Украине в рамках будущих гарантий безопасности.

Ранее участники коалиции заявляли, что такая миссия может быть организована после прекращения боевых действий. При этом окончательные параметры возможного контингента, включая его численность и места размещения, пока не определены.

Российский МИД неоднократно предупреждал, что появление западных войск на Украине будет рассматриваться как угроза безопасности страны. По оценке Захаровой, подобные планы ведут к дальнейшему вовлечению европейских членов НАТО в конфликт и повышают риск его обострения.