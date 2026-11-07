Европейским странам нечего делать за столом переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предстоящие военные учения «коалиции желающих». По её мнению, проведение манёвров накануне нового раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби лишь подтверждает такую позицию Москвы.

«Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия — США — Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», — указала дипломат.

Речь идёт об учениях «Коалиция 26.2», которые стартуют 9 ноября в Польше. Манёвры организованы в рамках инициативы «коалиции желающих» — объединения государств, обсуждающих возможные гарантии безопасности Украине после прекращения боевых действий.

Согласно информации британского Минобороны, в тренировках, которые продлятся до 22 ноября, примут участие около 2800 военнослужащих. Великобритания и Франция выступают организаторами учений, а Польша обеспечивает размещение и логистическую поддержку участников.

Военные намерены отработать переброску личного состава и техники, снабжение, взаимодействие подразделений и обеспечение безопасности потенциальной международной миссии. Организаторы подчёркивают, что речь идёт о подготовке к возможным действиям после прекращения боевых действий на Украине, а не о немедленной отправке войск.

Между тем на 10–11 ноября в Абу-Даби запланирован новый раунд трёхсторонних консультаций России, США и Украины. Ожидается, что стороны обсудят вопросы урегулирования конфликта и гарантий безопасности.