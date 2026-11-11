Песков подтвердил отсутствие контактов делегаций России и ЕС в Абу-Даби
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Российская делегация не проводила встреч с европейскими представителями на переговорах по Украине в Абу-Даби. Более того, подобные контакты даже не планировались. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, такие контакты не планировались, не имелись в виду, и таких контактов не было», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос об участии европейцев в переговорном процессе.
Переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10–11 ноября. Одной из ключевых тем заявлены взаимные гарантии безопасности и принципы будущего урегулирования конфликта.
Ранее Life.ru сообщал, что Песков отверг участие Европы в трёхсторонних переговорах в Абу-Даби. Представитель Кремля пояснил, что европейские государства могут выстраивать собственные механизмы взаимодействия с Вашингтоном и Киевом, но основной переговорный формат остаётся неизменным. А глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские представители, прибывшие в Абу-Даби на фоне переговоров по Украине, могут просто посидеть в гостинице. Позже Захарова потребовала от делегации ЕС объяснить свой визит.
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