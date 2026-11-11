Российская делегация не проводила встреч с европейскими представителями на переговорах по Украине в Абу-Даби. Более того, подобные контакты даже не планировались. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, такие контакты не планировались, не имелись в виду, и таких контактов не было», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос об участии европейцев в переговорном процессе.

Переговоры России, США и Украины проходят в Абу-Даби 10–11 ноября. Одной из ключевых тем заявлены взаимные гарантии безопасности и принципы будущего урегулирования конфликта.