Представители ЕС должны объяснить своим гражданам, зачем приехали в Абу-Даби, если не участвуют в переговорах по украинскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, европейские власти официально объявили о поездке, поэтому должны были рассказать о её целях.

Дипломат иронично поинтересовалась, рассчитывают ли европейцы прийти со своими столом и стулом, постоять рядом или подслушивать. Затем она предложила собственное объяснение. По её мнению, представители ЕС прибыли ради информационной и политической поддержки Украины.

«Для того, чтобы науськивать Киев продолжать кровавую бойню. То, что они же завязаны контрактами, столько поставок, столько денег, столько кровавых инвестиций в бойню вложено. Другого нет, и нет другого объяснения», — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.

Она также призвала сохранять реалистичный взгляд на происходящее при контактах с Западом. Диплом отметила, что России следует руководствоваться собственными интересами и ценностями, постоянно перепроверяя действия западных партнёров.

Напомним, американский переговорщик Джаред Кушнер назвал конструктивной встречу России, США и Украины в Абу-Даби 10 ноября. В первый день делегации обсудили будущую систему безопасности в Европе, однако об окончательных соглашениях публично не объявили. Стороны договорились продолжить переговоры 11 ноября.