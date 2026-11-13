Европа определилась, кто будет представлять её интересы на предстоящих переговорах по Украине. Вместо одного специального посланника к дипломатическому процессу подключат советников по национальной безопасности пяти государств и представителей Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

В состав команды войдут представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также институтов ЕС. Договорённости достигли по итогам встреч европейских лидеров в Дублине 12–13 ноября. Согласование формата подтвердил председатель Евросовета Антониу Кошта.

От идеи назначить единственного переговорщика отказались после продолжительных разногласий между европейскими столицами. Новый подход позволит крупнейшим странам напрямую участвовать в дипломатических консультациях, сохранив представительство Евросоюза. К обсуждениям также подключится Великобритания, которая не входит в ЕС.

При этом согласование состава команды ещё не гарантирует европейцам места за одним столом с российской делегацией. Американские посредники выступают за расширение переговорного формата, однако Москва пока публично не подтвердила согласие на прямые контакты с представителями европейских государств.

Во время трёхсторонней встречи России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября европейские чиновники также находились в ОАЭ. Однако основные переговоры проходили без них, а отдельные консультации велись преимущественно с американской и украинской делегациями.

Ранее Life.ru рассказывал о расколе Евросоюза на три лагеря из-за выбора переговорщика с Россией. Одни государства выступали за председателя Евросовета Антониу Кошту, другие настаивали на самостоятельном участии ведущих европейских стран. Третья группа поддерживала кандидатуру главы дипломатии ЕС Каи Каллас, против которой возражала часть европейских дипломатов.