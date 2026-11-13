Евросоюз не может договориться, кто будет представлять его интересы на переговорах с Россией. По данным Politico, европейские страны разделились на три лагеря, а кандидатуру главы дипломатии ЕС Каи Каллас некоторые дипломаты и вовсе сочли «шуткой».

Наиболее приемлемым претендентом собеседники издания называют председателя Евросовета Антониу Кошту. Его сторонники отмечают, что сама должность позволяет ему говорить от имени государств объединения.

У Парижа и Берлина другие планы. Франция и Германия не хотят уступать собственные места за столом переговоров и передавать Брюсселю исключительное право представлять Европу в диалоге с Москвой.

Третья, самая малочисленная группа выступает за Каю Каллас. Однако её жёсткая позиция по отношению к России вызывает возражения у ряда дипломатов. Один из собеседников Politico встретил эту идею вопросом «Это шутка?» и назвал Каллас «вероятно, худшим из возможных кандидатов». При этом её сторонники считают такую принципиальность преимуществом.

Вопрос о европейском представителе намерены обсудить 13 ноября на встрече лидеров ЕС в Дублине. Однако, по данным издания, согласовать единую кандидатуру в этот день вряд ли удастся.

Дискуссия усилилась на фоне переговоров России и США. 12 ноября Владимир Путин встретился в Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Российский лидер предложил американской стороне помочь европейским партнёрам определиться, чего они хотят — мира или продолжения войны на Украине.

Ранее Life.ru рассказывал, что Макрон заявил о готовности представлять Европу на переговорах с Россией. При этом французский президент отметил, что сначала странам ЕС необходимо согласовать цели будущего диалога.