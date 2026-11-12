Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что может представлять Европу на переговорах с Россией по Украине. Однако прежде европейским государствам необходимо договориться о собственных целях и выработать единую позицию. Об этом французский лидер заявил журналистам на саммите Европейского политического сообщества в Дублине, передаёт Le Figaro.

По мнению Макрона, сейчас важнее определить содержание будущего диалога с Москвой, чем выбирать человека, который будет вести переговоры от имени европейских стран. Только после согласования общей позиции можно обсуждать формат контактов.

Отвечая на вопрос о готовности лично взять на себя роль европейского эмиссара, президент Франции подчеркнул, что всегда готов заниматься подобными вопросами.

Макрон также выступил за возвращение европейских государств к самостоятельному диалогу с Россией. По его словам, Европа должна проявить инициативу и сформулировать, чего именно она добивается как для Украины, так и для себя.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, также прибывший на саммит в Дублине, обозначил другой приоритет. Он считает, что прежде всего необходимо добиться участия России в переговорах по украинскому урегулированию, а вопрос о назначении европейского представителя можно решить позднее.