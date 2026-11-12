Американская сторона видит заинтересованность европейских стран в участии в переговорах по Украине и завершении конфликта. Об этом заявил представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, комментируя перспективы расширения дипломатического процесса.

По словам Кушнера, Вашингтон считает необходимым подключить европейские государства к обсуждению будущего мирного соглашения. Как сообщает Politico, американские переговорщики неоднократно объясняли российской стороне, что без участия Европы будет сложно обеспечить выполнение возможных договорённостей.

При этом одним из главных препятствий остаётся отсутствие единой европейской позиции. Кушнер отметил, что странам ЕС необходимо определить представителя, который сможет вести переговоры от их имени. По его оценке, согласовать такую кандидатуру может оказаться даже сложнее, чем добиться согласия Москвы на расширение переговорного формата.

Вашингтон также связывает участие европейцев с необходимостью выработать долгосрочные гарантии безопасности. Речь идёт не только о завершении боевых действий на Украине, но и о создании механизмов, которые позволят снизить риск новых конфликтов на континенте.

Американские представители уже провели консультации с Евросоюзом, НАТО, Великобританией, Германией, Францией и Италией. Однако в основных трёхсторонних переговорах России, США и Украины, состоявшихся 10–11 ноября в Абу-Даби, европейские делегации непосредственно не участвовали.

Вопрос их возможного подключения стал одной из тем московского визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. При этом окончательное решение о расширении формата переговоров пока не объявлено.

Как рассказывал Life.ru, президент Финляндии Александр Стубб допустил участие европейских представителей в переговорах России, США и Украины уже в ближайшие одну-две недели. По его мнению, само появление европейцев за столом переговоров могло бы стать положительным сдвигом в дипломатическом процессе. Финский лидер предположил, что следующий раунд консультаций может пройти на техническом уровне с участием представителей всех четырёх сторон. Однако он подчеркнул, что решение об участии России остаётся за Владимиром Путиным, а украинскую позицию определяет Владимир Зеленский.