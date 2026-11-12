Представители европейских стран могут присоединиться к переговорам России, США и Украины уже в ближайшие одну-две недели. Такой сценарий допустил президент Финляндии Александр Стубб, отметив, что новая встреча способна стать следующим шагом к урегулированию конфликта.

По мнению финского лидера, участие Европы в дипломатическом диалоге само по себе стало бы положительным сдвигом. Стубб предположил, что следующий раунд консультаций может пройти на техническом уровне с участием представителей Москвы, Вашингтона, Киева и европейских государств.

«Вполне вероятно, что европейцы сядут за стол переговоров, и сам по себе этот факт уже станет прогрессом», — заявил президент Финляндии в эфире CNN. При этом он подчеркнул, что окончательное решение об участии России остаётся за Владимиром Путиным, а украинскую позицию определит Владимир Зеленский.

Стубб также сообщил, что американские представители намерены провести переговоры с российской и украинской сторонами в ближайшие сутки. От результатов этих контактов может зависеть дальнейший формат дипломатического диалога.

Заявление финского президента прозвучало после трёхсторонних переговоров России, США и Украины, состоявшихся 10–11 ноября в Абу-Даби. Европейские представители не участвовали в основной встрече, однако проводили отдельные консультации с американской и украинской делегациями. Возможность их присоединения к следующему раунду пока остаётся предметом обсуждения.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва намерена продолжать диалог с Вашингтоном после переговоров в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность к дальнейшим контактам с американской стороной, но на тот момент не стал уточнять дату встречи.

Напомним, сегодня в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Стивена Уиткоффа — спецпосланника лидера США Дональда Трампа. Американский эмиссар уже прибыл в столицу РФ.