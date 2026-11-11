Москва продолжит диалог с Вашингтоном после завершения трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном приезде американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера 12 ноября.

«Общение с американцами будет продолжено», — кратко ответил представитель Кремля.

При этом Песков не стал прямо подтверждать ни дату визита американской делегации, ни проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Кушнер заявил о намерении вместе с Уиткоффом отправиться в Москву 12 ноября для переговоров с российским лидером. После этого американские представители планируют посетить Дублин, где рассчитывают встретиться с Владимиром Зеленским.

Заявления прозвучали после завершения двухдневных консультаций в Абу-Даби. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что по некоторым вопросам удалось найти взаимопонимание с американской стороной, однако разногласия сохраняются.

После комментария Кремля о продолжении контактов с Вашингтоном появилась информация о личной встрече. Участники и повестка переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером — в обзоре Life.ru.