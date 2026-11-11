Европейским странам необходимо самостоятельно выстраивать диалог с Россией, иначе они рискуют остаться в стороне от обсуждения будущего Украины. Президент Финляндии Александер Стубб также высоко оценил недавний телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Финский лидер убеждён, что Европа не должна ограничиваться наблюдением за дипломатическими усилиями Вашингтона.

«Если мы хотим быть частью переговоров, то мы не можем хранить молчание и переходить в режим отключения звука», — подчеркнул политик.

Вспоминая беседу с российским президентом, Стубб охарактеризовал её как откровенную и содержательную. По его словам, Путин отличается проницательностью, аналитическим мышлением, тщательно готовится к обсуждениям, сохраняет спокойствие и внимательно слушает собеседников. Вместе с тем глава Финляндии признал, что позиция Москвы относительно Украины осталась прежней.

Отдельно Стубб указал на необходимость самостоятельной европейской политики безопасности. По его мнению, государствам континента нельзя полностью перекладывать ответственность за собственную защищённость на Соединённые Штаты.

Телефонные переговоры состоялись 27 октября по инициативе Хельсинки и Осло. Помимо Стубба, в разговоре участвовал премьер Норвегии Йонас Гар Стёре. Стороны затронули украинский конфликт, ситуацию на Балтике и безопасность Северной Европы, а также подготовку трёхсторонней встречи в Абу-Даби. При этом оба политика во время беседы с российским лидером представляли лишь собственные государства, а не весь Евросоюз.