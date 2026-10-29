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Регион
Опубликовано 29 октября, 21:27

Путин подтвердил, что Стубб и Стёре были инициаторами телефонного звонка

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сами выступили инициаторами телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. При этом политики сразу подчеркнули, что представляют исключительно свои государства, а не Евросоюз. Об этом российский лидер рассказал на пресс-конференции по итогам форума «Россия — Африка».

«Разговор проходил по их инициативе, действительно», — подтвердил Путин, отвечая на вопрос журналистов об обстоятельствах телефонных переговоров.

Глава государства также уточнил, что Стубб и Стёре с самого начала обозначили свой статус и подчеркнули, что не уполномочены выступать от имени всего европейского сообщества.

«Они сразу же в начале разговора подчеркнули, что они не представляют ЕС как организацию, они звонят мне в национальном, что называется, качестве», — рассказал российский президент.

Норвегия требует исправить статью FT о разговоре Путина со Стуббом и Стёре
Норвегия требует исправить статью FT о разговоре Путина со Стуббом и Стёре

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство самостоятельным звонком Стубба и Стёре Путину. Датский политик раскритиковала решение коллег связаться с российским президентом без согласования с европейскими союзниками и заявила, что скептически относится к подобным инициативам.

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Анастасия Никонорова
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