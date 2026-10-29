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Регион
Опубликовано 29 октября, 04:11

Норвегия требует исправить статью FT о разговоре Путина со Стуббом и Стёре

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре потребовал от британской газеты Financial Times исправить публикацию о его совместном с президентом Финляндии Александром Стуббом разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам главы норвежского правительства, материал содержит недостоверную информацию о содержании беседы.

«Это ошибочно. И мы попросили газету Financial Times исправить это, потому что это неправда»,заявил Стёре в интервью телеканалу TV2.

Речь идёт о статье, которую издание опубликовало 27 октября. В ней утверждалось, что Путин якобы посвятил значительную часть разговора истории славянских народов в Средние века. По данным неназванных источников газеты, вместо обсуждения условий завершения конфликта европейским лидерам пришлось выслушивать продолжительную речь о его причинах. Ранее Life.ru сообщал, что Стубб и Стёре сами запросили разговор с Путиным за три-четыре дня до переговоров.

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Лия Мурадьян
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