Норвегия требует исправить статью FT о разговоре Путина со Стуббом и Стёре

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре потребовал от британской газеты Financial Times исправить публикацию о его совместном с президентом Финляндии Александром Стуббом разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам главы норвежского правительства, материал содержит недостоверную информацию о содержании беседы.

«Это ошибочно. И мы попросили газету Financial Times исправить это, потому что это неправда», — заявил Стёре в интервью телеканалу TV2.

Речь идёт о статье, которую издание опубликовало 27 октября. В ней утверждалось, что Путин якобы посвятил значительную часть разговора истории славянских народов в Средние века. По данным неназванных источников газеты, вместо обсуждения условий завершения конфликта европейским лидерам пришлось выслушивать продолжительную речь о его причинах. Ранее Life.ru сообщал, что Стубб и Стёре сами запросили разговор с Путиным за три-четыре дня до переговоров.