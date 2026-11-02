Президент Финляндии Александр Стубб призвал страну активнее вкладываться в оборону, безопасность и подготовку к возможным кризисам после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал на открытии 258-го курса национальной обороны в Доме сословий в Хельсинки.

По словам финского президента, ситуация с безопасностью в Европе становится всё сложнее из-за роста гибридных угроз и международной напряжённости. Он обвинил Россию в недружественных действиях на континенте и попытках повлиять на позицию европейских государств в отношении Украины.

«Мы должны продолжать инвестировать в оборону, готовность и безопасность. Мы также должны быть готовы жить в условиях значительной неопределённости», — подчеркнул Стубб.

Финский лидер также объяснил, что недавний разговор с Путиным был частью политики сдерживания и поддержания стратегической стабильности. Вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре он намеренно выбрал твёрдый, но не провокационный тон, дав понять, что Хельсинки и Осло не собираются отказываться от поддержки Киева.

Стубб отметил, что членство в НАТО и Евросоюзе позволяет Финляндии активнее влиять на европейскую безопасность. При этом одной дипломатии недостаточно: стране необходимо укреплять собственные военные возможности, защищать критическую инфраструктуру и готовиться к неожиданному развитию кризисов. Кроме того, президент сообщил о присоединении Хельсинки к французской инициативе по ядерному сдерживанию.

Напомним, 27 октября Владимир Путин впервые поговорил по телефону со Стуббом и провёл переговоры со Стёре после более чем четырёхлетнего перерыва. Инициатива исходила от Хельсинки и Осло, которые предварительно обсудили её с украинской стороной. Беседа продолжалась около полутора часов и затронула перспективы урегулирования конфликта, а также вопросы европейской безопасности.

Позднее Путин подтвердил, что финский президент и норвежский премьер выступали исключительно от имени своих государств, а не всего Евросоюза. Об этом собеседники предупредили российского лидера ещё в начале разговора. Сам глава РФ положительно оценил инициативу европейских политиков выйти на прямой контакт с Москвой.