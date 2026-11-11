Осло и Хельсинки допускают продолжение телефонного диалога с Россией. Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом вновь поговорит с Владимиром Путиным.

«Я очень рад, что Норвегия и Финляндия приняли этот вызов [диалог с Россией], и не исключаю, что у нас будет новый разговор», — приводит его слова норвежское издание NRK.

Стёре также рассказал о встрече глав правительств стран Северной Европы с Владимиром Зеленским в Копенгагене. Премьер отметил, что «поддержка Украины сильна среди северных стран».

«Мы — одни из самых значимых участников поддержки Украины», — подчеркнул он.

По словам Стёре, Зеленский поделился итогами первого дня переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Он также заявил, что Евросоюзу пора выбрать единого представителя для участия в дальнейших переговорах.

«У меня впечатление, что предпринимается серьёзная попытка продвинуться на несколько шагов дальше», — сказал норвежский премьер после беседы с Зеленским.

Ранее Life.ru сообщал, что Стубб и Стёре направили официальный запрос на разговор с Путиным за три-четыре дня до звонка. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что глава государства нашёл время для беседы, несмотря на плотный график.