Премьер Норвегии Стёре допустил новый разговор с Путиным вместе со Стуббом
Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures, Gints Ivuskans
Осло и Хельсинки допускают продолжение телефонного диалога с Россией. Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом вновь поговорит с Владимиром Путиным.
«Я очень рад, что Норвегия и Финляндия приняли этот вызов [диалог с Россией], и не исключаю, что у нас будет новый разговор», — приводит его слова норвежское издание NRK.
Стёре также рассказал о встрече глав правительств стран Северной Европы с Владимиром Зеленским в Копенгагене. Премьер отметил, что «поддержка Украины сильна среди северных стран».
«Мы — одни из самых значимых участников поддержки Украины», — подчеркнул он.
По словам Стёре, Зеленский поделился итогами первого дня переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Он также заявил, что Евросоюзу пора выбрать единого представителя для участия в дальнейших переговорах.
«У меня впечатление, что предпринимается серьёзная попытка продвинуться на несколько шагов дальше», — сказал норвежский премьер после беседы с Зеленским.
Ранее Life.ru сообщал, что Стубб и Стёре направили официальный запрос на разговор с Путиным за три-четыре дня до звонка. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что глава государства нашёл время для беседы, несмотря на плотный график.
Больше новостей о международных переговорах, дипломатических инициативах и отношениях России с европейскими странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.