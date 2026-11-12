Спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что переговоры России, Украины и Соединённых Штатов в Абу-Даби позволили сторонам приблизиться к мирному урегулированию конфликта. Об этом американский дипломат заявил ТАСС после прибытия в Москву.

На вопрос журналиста о том, удалось ли участникам трёхсторонней встречи сделать шаг к миру, Уиткофф ответил коротко: «Я надеюсь».

Утром 12 ноября Уиткофф вместе с другим американским переговорщиком, Джаредом Кушнером, прибыл в московский аэропорт Внуково. Делегацию встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. После встречи кортеж с американскими гостями покинул аэропорт.

В первой половине дня запланирована встреча представителей Вашингтона с президентом России Владимиром Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что с протокольной точки зрения переговоры пройдут в привычном формате.

Кушнер объяснял, что они с Уиткоффом намерены обсудить с Путиным вопросы, поднятые на встрече в Абу-Даби. После визита в российскую столицу американские представители планируют отправиться в Дублин для переговоров с Владимиром Зеленским. В столице Ирландии пройдёт неформальный саммит Европейского политического сообщества.

Уиткофф не стал подробно оценивать итоги консультаций в Абу-Даби перед поездкой в Кремль. Какие вопросы могут поднять на переговорах Путина и представителей США 12 ноября — в обзоре Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, как Кирилл Дмитриев встретил Уиткоффа и Кушнера во Внукове в экипировке сборной России. Глава РФПИ лично поприветствовал американских гостей у трапа самолёта и опубликовал кадры встречи.