Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, прибывшие в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, передвигаются по российской столице на автомобилях Aurus.

Чёрные машины заметили на московских улицах. Кортеж двигался в направлении гостиницы Four Seasons, расположенной неподалёку от Кремля.

Ранее утром 12 ноября Life.ru сообщал о прибытии американского самолёта из Абу-Даби в аэропорт Внуково. В первой половине дня у представителей Вашингтона запланирована встреча с российским президентом. Помощник главы государства Юрий Ушаков уточнял, что с протокольной точки зрения переговоры пройдут в обычном формате.

Уиткофф и Кушнер намерены обсудить с Путиным вопросы, поднятые на трёхсторонних консультациях России, США и Украины в ОАЭ 10–11 ноября. После визита в Москву американские переговорщики планируют отправиться в Дублин для встречи с Владимиром Зеленским.

Ранее Life.ru рассказывал об итогах переговоров в Абу-Даби. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что сторонам удалось найти взаимопонимание по некоторым вопросам, однако существенные разногласия сохранились. Одной из главных тем стали гарантии безопасности и условия урегулирования украинского конфликта.

Примечательно, что американские представители уже пользовались российскими автомобилями во время предыдущих визитов. Так, 5 сентября Life.ru публиковал видео кортежа Уиткоффа и Кушнера, следовавшего из Внуково в сторону Кремля. Тогда делегацию в аэропорту встречал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.