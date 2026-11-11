Американские представители намерены обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве возможность подключения европейцев к переговорам по Украине. Об этом Джаред Кушнер сообщил по итогам трёхсторонних консультаций в Абу-Даби.

«Одна из целей встречи в Москве... — попытаться выяснить, можем ли мы подключить европейцев к этому формату, чтобы сделать его многосторонним», — сказал американский переговорщик.

При этом Кушнер усомнился, что европейские страны смогут быстро выбрать общего представителя. По его оценке, согласование единой кандидатуры может оказаться сложнее, чем получение согласия России на участие Европы.

«Если бы европейцы могли согласовать единую кандидатуру переговорщика, это стало бы гораздо большим достижением, чем если бы нам удалось уговорить Россию согласиться на их участие в переговорах», — заявил он.

Кушнер также сообщил о консультациях Вашингтона с Евросоюзом и НАТО. По его словам, к обсуждениям привлекли Великобританию, Италию, Германию и Францию, а контакты поддерживали в том числе с Норвегией и Финляндией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители ЕС должны объяснить своим гражданам, зачем приехали в Абу-Даби, если не участвуют в переговорах по украинскому урегулированию.