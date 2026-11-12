Американский самолёт, следовавший из Абу-Даби, приземлился в московском аэропорту Внуково. Его прибытие совпало с ожидаемым визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые должны провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные авиаслужб.

Встреча Путина с американскими представителями запланирована на первую половину дня 12 ноября. Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, с протокольной точки зрения переговоры пройдут в обычном формате.

Накануне Кушнер подтвердил намерение вместе с Уиткоффом посетить Москву. По его словам, стороны рассчитывают продолжить обсуждение вопросов, затронутых на трёхсторонних консультациях России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября, и добиться дальнейшего продвижения по некоторым из них. После встречи с Путиным американские представители намерены отправиться в Дублин, где запланированы переговоры с Владимиром Зеленским.