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Опубликовано 5 сентября, 10:42

Кортеж с делегацией США едет из Внуково в сторону Кремля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кортеж с американской делегацией выехал из аэропорта «Внуково» в сторону Кремля. Около получаса назад в Москве приземлился спецборт с советником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом и спецпомощником президента Джаредом Кушнером. Встречать делегацию приехал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Кортеж Уиткоффа и Кушнера направляется в Кремль из Внуково. Видео © Life.ru

Визит американской делегации происходит на фоне активизации дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Союзники занервничали: что в НАТО услышали в словах Трампа о России
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Как уже рассказывал Life.ru, в конце августа Дональд Трамп подтвердил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию. Он заявил, что их миссия будет посвящена попыткам завершить украинский конфликт.

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Наталья Афонина
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