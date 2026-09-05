Кортеж с делегацией США едет из Внуково в сторону Кремля

Кортеж с американской делегацией выехал из аэропорта «Внуково» в сторону Кремля. Около получаса назад в Москве приземлился спецборт с советником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом и спецпомощником президента Джаредом Кушнером. Встречать делегацию приехал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Кортеж Уиткоффа и Кушнера направляется в Кремль из Внуково. Видео © Life.ru

Визит американской делегации происходит на фоне активизации дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Как уже рассказывал Life.ru, в конце августа Дональд Трамп подтвердил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию. Он заявил, что их миссия будет посвящена попыткам завершить украинский конфликт.