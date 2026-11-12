Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в московском аэропорту Внуково-2 в экипировке сборной России. Глава РФПИ лично поприветствовал гостей у трапа самолёта, после чего опубликовал кадры встречи в социальной сети X.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на встречу с президентом Путиным. Видео © Х / kadmitriev

На распространённом Дмитриевым видео запечатлено, как он пожимает руку Уиткоффу и беседует с ним. Рядом стоит Кушнер, наблюдающий за встречей. Российский представитель выбрал для дипломатического мероприятия спортивную одежду с символикой национальной сборной.

«Приветствую Стива и Джареда в Москве», — написал Дмитриев под опубликованными кадрами.

Американские переговорщики прибыли в российскую столицу 12 ноября для встречи с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что главным предметом обсуждения станут вопросы урегулирования украинского конфликта и дальнейшие шаги по сближению позиций Москвы, Вашингтона и Киева.

Визит Уиткоффа и Кушнера стал продолжением дипломатических консультаций, прошедших 10–11 ноября в Абу-Даби. Там представители России, США и Украины обсуждали гарантии безопасности, территориальные разногласия и возможные пути завершения конфликта.

Ранее Life.ru рассказывал об итогах двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Консультации проходили при посредничестве Вашингтона и стали первым прямым переговорным раундом такого уровня с февраля 2026 года. Участники обсуждали создание новой системы европейской безопасности, территориальные вопросы и возможные гуманитарные договорённости, включая обмен пленными. По ряду тем стороны смогли приблизить позиции, однако публичного объявления о полном прекращении огня или заключении мирного соглашения не последовало. Американская делегация решила продолжить обсуждения отдельно с Москвой и Киевом.

После встречи во Внуково внимание переключилось на разговор американских посредников с российским президентом. Что известно о переговорах в Москве 12 ноября и об их повестке — в материале Life.ru.