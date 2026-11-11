Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с представителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в первую половину дня 12 ноября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин и Трамп могут встретиться уже через неделю: Кремль сообщил о подготовке переговоров на АТЭС

Путин и Трамп могут встретиться уже через неделю: Кремль сообщил о подготовке переговоров на АТЭС

Ранее Life.ru сообщал, что Джаред Кушнер анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Москве 12 ноября. Представитель США сделал это заявление по итогам трёхсторонних консультаций в Абу-Даби. По его словам, американская делегация рассчитывает развить достигнутый в ОАЭ прогресс в обсуждении вопросов безопасности и урегулирования конфликта.