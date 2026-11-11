Песков: Контакты с Уиткоффом и Кушнером ожидаются в первой половине четверга
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с представителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в первую половину дня 12 ноября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да, можно ожидать», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал, что Джаред Кушнер анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Москве 12 ноября. Представитель США сделал это заявление по итогам трёхсторонних консультаций в Абу-Даби. По его словам, американская делегация рассчитывает развить достигнутый в ОАЭ прогресс в обсуждении вопросов безопасности и урегулирования конфликта.