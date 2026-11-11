Россия и США обсуждают возможность проведения двусторонней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите АТЭС в Китае. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, представители двух стран ведут работу по организации возможных переговоров на высшем уровне. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что американская сторона продолжает подготовку возможной трёхсторонней встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС. По его словам, Вашингтон заинтересован в проведении переговоров и рассчитывает вскоре сообщить хорошие новости об их организации.