Вашингтон продолжает подготовку возможного трёхстороннего саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина. Американская администрация рассчитывает в ближайшее время сообщить о продвижении в организации переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Париже.

По словам главы Госдепартамента, политическая заинтересованность в проведении встречи существует, однако дипломатам ещё предстоит согласовать организационные вопросы и формат переговоров.

«Стремление к проведению этой встречи есть. Мы работаем над тем, чтобы организовать и должным образом оформить её. Надеюсь, в скором времени появятся хорошие новости на этот счёт», — заявил Рубио.

Госсекретарь сделал это заявление в ответ на вопрос о перспективах встречи трёх лидеров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие запланировано на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

При этом окончательная договорённость о проведении трёхсторонних переговоров пока не объявлена. Сторонам необходимо согласовать не только время и формат встречи, но и вопросы, которые будут вынесены на обсуждение.