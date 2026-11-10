Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести трёхстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Китае. Одной из главных тем переговоров может стать ситуация с ядерным оружием в мире. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Париже.

«Он хочет, чтобы эта встреча состоялась, если это возможно. Мы считаем, что это должно быть возможно», — сказал глава Госдепартамента.

По словам Рубио, Трамп считает необходимым обсудить с руководителями России и Китая вопросы ядерных вооружений. Американский президент обеспокоен опасностью их дальнейшего распространения. Госсекретарь уточнил, что Вашингтон заинтересован в организации переговоров и уже участвует в обсуждении их возможного формата и повестки.

Предполагается, что встреча может состояться во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Однако окончательная договорённость о проведении трёхсторонних переговоров пока не достигнута.

Ранее Life.ru сообщал, что проведение встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина оказалось под вопросом из-за разногласий Вашингтона и Пекина. Американская сторона рассчитывает обсудить контроль над ядерными арсеналами, однако китайские власти, по информации СМИ, пока не готовы согласиться на предложенный формат переговоров.