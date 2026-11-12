Спецпосланник президента США Стив Уиткофф намерен убедить Владимира Зеленского согласиться на один из вариантов завершения украинского конфликта. Об этом американский переговорщик заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Мы попробуем убедить Зеленского, что надо идти по одному из избранных путей для завершения конфликта», — подчеркнул представитель Вашингтона.

Уиткофф также сообщил о некоторых изменениях в позиции европейских стран. По его словам, со стороны Европы уже заметны определённые подвижки в сторону готовности к переговорам. При этом американский дипломат не уточнил, какие именно государства изменили свою позицию и о каких конкретно шагах идёт речь.

Заявления прозвучали на фоне продолжения дипломатических контактов между Москвой, Вашингтоном и Киевом. Накануне, 11 ноября, в Абу-Даби завершились двухдневные трёхсторонние переговоры, на которых обсуждались вопросы безопасности, гуманитарные договорённости и возможные пути прекращения конфликта.

Несмотря на положительные оценки прошедших консультаций, между Россией и Украиной сохраняются разногласия по ключевым вопросам. В частности, сторонам пока не удалось согласовать окончательное решение территориального вопроса. Американские представители рассчитывают продолжить обсуждение возможных вариантов урегулирования с Зеленским после переговоров в Москве.

Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф выразил надежду на приближение мира после переговоров в Абу-Даби. Отвечая на вопрос журналиста о том, удалось ли сделать шаг к завершению конфликта, спецпосланник Трампа коротко заявил: «Я надеюсь». Также стало известно, что после встречи с Путиным Уиткофф и Джаред Кушнер намерены отправиться в Дублин для консультаций с Зеленским.