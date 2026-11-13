Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал сумасшествием заявление руководителя дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что европейским странам не следует прислушиваться к российским опасениям в сфере безопасности. В беседе с РИА «Новости» он также обвинил политика в невежестве и приспособленчестве.

«Заявление Каллас — проявление сумасшествия. Сейчас её наняли хаять все советское. Завтра её наймут хвалить Россию, и она будет это делать», — сказал Константинов.

По его мнению, глава евродипломатии готова менять свои взгляды в зависимости от политических обстоятельств. Константинов предположил, что при необходимости она столь же охотно начнёт критиковать Украину. Он также назвал трагедией для Европы присутствие Каллас на одном из руководящих постов ЕС.

Поводом для такой реакции стало недавнее заявление Каллас о российских «нарративах». 10 ноября она призвала европейские государства не учитывать опасения Москвы при обсуждении урегулирования украинского конфликта. По утверждению политика, НАТО является исключительно оборонительным альянсом, который никогда не угрожал России. Каллас также пообещала продолжить поддержку Киева и ужесточить антироссийские санкции.

Ранее Life.ru рассказывал, что чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов потребовал отставки Каллас. Дипломат усомнился в её профессиональной пригодности и выразил мнение, что нынешний курс Брюсселя мешает восстановлению нормальных отношений с Москвой.

При этом сама глава евродипломатии выступила против обсуждения Вашингтоном возможной отмены европейских санкций в рамках переговоров с Россией. В интервью France 24 она подчеркнула, что американская администрация не уполномочена принимать решения о снятии ограничений и судьбе замороженных российских активов от имени Евросоюза. В ответ спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев усомнился в готовности других политиков вести диалог с Каллас.