Евросоюз не должен учитывать российские аргументы об угрозах безопасности при обсуждении мирного урегулирования на Украине. С таким призывом выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас на фоне трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

«Каким бы образом ни развивались мирные переговоры, Европа поддержит Украину. <…> Мы не должны поддаваться на российские нарративы об их опасениях за безопасность», — написала Каллас в соцсети X.

Глава евродипломатии также назвала НАТО оборонительным альянсом, который, по её утверждению, никогда не угрожал России. Она подчеркнула, что уважение суверенитета, территориальной целостности государств и их права самостоятельно выбирать союзы не должно становиться предметом переговорных уступок.

Кроме того, Каллас пообещала продолжить поддержку Киева независимо от хода мирного процесса. По её словам, действующие европейские санкции против Москвы сохранятся, а в дальнейшем ограничительные меры будут усилены.

Ранее Life.ru сообщал, что участники переговоров в Абу-Даби обсудили вопросы безопасности и обмена военнопленными. Первый день консультаций продолжался около четырёх с половиной часов, а продолжение встречи запланировано на 11 ноября. Окончательные договорённости по итогам первого раунда официально не объявлялись.