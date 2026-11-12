Евросоюзу не нужно искать отдельного переговорщика для урегулирования конфликта на Украине: представлять интересы объединения должны председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава европейской дипломатии Кая Каллас. С таким предложением выступил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. При этом политик подчеркнул, что мнение России при выборе представителей учитывать необязательно, пишет Politico.

«Европа уже выбрала своих представителей: председателя Евросовета Антониу Кошту и верховного представителя Каю Каллас. Оба, безусловно, подотчётны странам ЕС», — заявил Михал.

По его словам, полномочия обоих политиков уже предусмотрены европейскими договорами, поэтому странам объединения не требуется отдельно согласовывать новую кандидатуру. Эстонский премьер считает, что вести переговоры должны люди, которым доверяют сами европейские лидеры и которые несут ответственность перед государствами ЕС.

Михал также отверг аргумент о том, что кандидатура Каллас может оказаться неприемлемой для Москвы из-за её жёсткой позиции в отношении России. По мнению главы эстонского правительства, предпочтения российского руководства не должны влиять на решение европейцев.

«Не нужно назначать никого нового. Если россиянам это не нравится — тем хуже. Нас должны представлять те, кому доверяем мы, а не те, кто нравится Путину», — подчеркнул премьер.

Впрочем, единства по этому вопросу в Евросоюзе пока нет. Некоторые европейские столицы сомневаются, что Каллас сможет эффективно вести прямой диалог с Москвой. Кроме того, представители французского «Национального объединения» выступают против передачи Брюсселю права говорить от имени отдельных государств. По их мнению, внешнеполитические переговоры должны оставаться в компетенции национальных правительств.

Дискуссия обострилась после трёхсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Европейские представители не участвовали в основном переговорном формате, что вновь поставило перед Брюсселем вопрос о собственном представительстве. Ожидается, что лидеры ЕС обсудят его на встрече в Дублине 13 ноября. Однако, по информации Politico, немедленного официального назначения переговорщика пока не планируется.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони потребовала от ЕС выработать единую переговорную позицию. Она предложила либо назначить одного представителя с общим мандатом всех 27 стран, либо поручить переговоры группе государств. Мелони считает, что несогласованные дипломатические инициативы европейских лидеров ослабляют влияние объединения. Позднее Кошта согласился вынести её предложение на обсуждение.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на нерешительность европейских стран. По его оценке, государства ЕС пока не могут определиться, кто именно уполномочен разговаривать с Москвой. Ещё раньше британская газета The Telegraph называла пять возможных кандидатов на роль европейского переговорщика, среди которых фигурировали руководители Италии, Финляндии, Чехии, Норвегии и Дании.

Дополнительные разногласия в Европе возникли после телефонных переговоров президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным. Разговор продолжался около полутора часов, однако вызвал критику со стороны других европейских лидеров, недовольных отсутствием предварительного согласования. Каллас также настаивала, что подобные контакты необходимо координировать с партнёрами.