Европейские страны до сих пор не определились, кто должен представлять их интересы на переговорах с Россией. По оценке Кремля, из-за этого перспективы диалога с Москвой остаются неопределёнными. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, европейские политики пока не демонстрируют готовности к выстраиванию таких контактов.

«Как мы с вами видим, они даже пока не могут определиться с тем, кто от их лица может разговаривать», — отметил представитель Кремля.

Песков охарактеризовал сложившуюся ситуацию как затянувшуюся нерешительность. По его словам, европейская сторона пока не готова определить, кто будет уполномочен вести переговоры с Россией.

Вопрос о возможном представительстве ЕС приобретает особое значение на фоне обсуждения дальнейших дипломатических контактов по украинскому урегулированию.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз пока даже не приступил к предметному обсуждению кандидатуры переговорщика с Россией. За последние месяцы страны объединения не проводили серьёзных консультаций по этому вопросу. Государства ЕС расходятся во мнениях не только о необходимости прямого диалога с Москвой, но и о возможных полномочиях своего представителя.