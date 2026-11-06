Председатель Европейского совета Антониу Кошта согласился обсудить предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони о выработке единой европейской позиции по урегулированию конфликта на Украине. Вопрос о том, кто сможет представлять интересы Евросоюза на возможных переговорах и какими полномочиями будет обладать этот представитель, включат в повестку предстоящей встречи лидеров ЕС в Дублине.

О полученном ответе Мелони рассказала журналистам на полях международной выставки EICMA в Италии. По словам главы правительства, Кошта направил ей письмо, в котором поддержал необходимость обсуждения общей позиции европейских государств и пообещал выделить для этого время на неформальном заседании Евросовета.

«Должен наступить новый этап, на котором Европа будет говорить единым голосом, имея чёткий мандат, представляющий всех», — подчеркнула итальянский премьер.

Мелони убеждена, что Евросоюзу необходимо заранее определить свои цели и согласовать полномочия будущего переговорщика. По её мнению, возможные договорённости Москвы и Киева затронут безопасность всего европейского континента, поэтому Брюссель должен подготовиться к участию в дипломатическом процессе.

При этом глава итальянского правительства раскритиковала существующую практику, при которой европейские страны проводят отдельные консультации в разных форматах. По её оценке, отсутствие согласованной позиции ослабляет влияние ЕС и не позволяет объединению последовательно отстаивать свои интересы.

В направленном Коште письме Мелони обратила внимание на многочисленные встречи и контакты европейских политиков, состоявшиеся за последний месяц. Среди них оказались консультации в Майами, переговоры в Осло, отдельные телефонные разговоры с Москвой и встречи представителей нескольких европейских государств. Итальянский премьер считает, что подобная дипломатическая разобщённость подрывает доверие к Евросоюзу как к потенциальному участнику мирного процесса.

Кошта в ответ признал необходимость согласованных действий европейских государств. Вместе с тем он подчеркнул, что интересы ЕС должны представлять его институты в соответствии с действующими договорами объединения.

Обсуждение запланировано на 13 ноября. Мелони рассчитывает, что участники встречи смогут приблизиться к выработке общего подхода, чтобы уже на декабрьском саммите принять решение о формате представительства Евросоюза и полномочиях его переговорщика. Предполагается также провести консультации с Великобританией, Норвегией и другими заинтересованными европейскими партнёрами.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что страны Евросоюза не проводили серьёзных консультаций о назначении специального переговорщика для диалога с Россией по украинскому урегулированию. По словам собеседника, разногласия касались не только возможных кандидатур, но и самого формата контактов с Москвой. Европейские государства не смогли определить круг вопросов, которые мог бы обсуждать такой представитель, и согласовать его будущие полномочия. При этом в Кремле подчёркивали, что участие ЕС в предстоящих трёхсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби не предусмотрено, хотя в дальнейшем обсуждение европейской безопасности потребует более широкого диалога.