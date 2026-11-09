Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах 2027 года намерена добиваться ликвидации или радикального сокращения дипломатической службы Евросоюза, которую возглавляет Кая Каллас. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырёх представителей французской партии. Главные претензии касаются расходов на европейскую дипломатию и дублирования полномочий национальных правительств.

Советник председателя «Национального объединения» Жордана Барделлы Шарль-Анри Галлуа заявил изданию, что польза от деятельности Каллас весьма ограниченна. По его мнению, европейская дипслужба фактически повторяет работу министерств иностранных дел государств ЕС, но при этом требует дополнительных бюджетных расходов.

В партии также считают, что внешнеполитические полномочия должны в большей степени принадлежать национальным правительствам. Ранее Ле Пен критиковала Еврокомиссию за вмешательство в вопросы дипломатии, обороны и разведки, которые, по её мнению, должны оставаться в компетенции отдельных стран.

Однако самостоятельно упразднить Европейскую службу внешних действий Франция не сможет. Для изменения её полномочий и финансирования потребуется поддержка других государств ЕС. По данным Politico, «Национальное объединение» рассчитывает найти союзников, в частности, в Италии и Чехии.

Представители европейской дипслужбы отвергли критику. Они заявили Politico, что общая дипломатия помогает защищать интересы государств Евросоюза, в том числе Франции, а международная сеть представительств ЕС остаётся важным инструментом внешней политики.

Отдельным источником разногласий остаётся Украина. Каллас выступает за продолжение поддержки Киева, тогда как Ле Пен считает дальнейшее масштабное финансирование чрезмерной нагрузкой для европейских бюджетов.

Ранее Life.ru сообщал, что Ле Пен пообещала прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на президентских выборах. Политик также выступила против вступления Украины в Евросоюз, допустив при этом сохранение отдельных форм практической поддержки.