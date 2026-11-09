Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году намерена добиваться ликвидации или резкого сокращения Европейской службы внешних действий. О планах в отношении ведомства, которое возглавляет Кая Каллас, сообщает Politico со ссылкой на четырёх представителей «Национального объединения».

В партии считают, что ведомство дублирует работу национальных дипломатических служб, а расходы на него неоправданны. Эту позицию в беседе с изданием изложил Шарль-Анри Галлуа, советник председателя партии Жордана Барделла. Представитель дипслужбы ЕС возразил, что сеть её делегаций по всему миру помогает защищать интересы стран Евросоюза, в том числе Франции.

По данным Politico, Париж не сможет самостоятельно сократить бюджет европейской дипслужбы. В «Национальном объединении» рассчитывают найти союзников в других странах ЕС, среди которых называют Италию и Чехию.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года, второй — на 2 мая. По сводке опросов Politico, в первом туре Ле Пен набрала бы 34% голосов. Её участие в выборах остаётся под вопросом на фоне разбирательства в Кассационном суде по делу о парламентских ассистентах.