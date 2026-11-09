ЕС это не понравится: Назван первый шаг Ле Пен в случае победы на выборах
Politico: Ле Пен в случае победы намерена сократить дипслужбу ЕС
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Марин Ле Пен в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году намерена добиваться ликвидации или резкого сокращения Европейской службы внешних действий. О планах в отношении ведомства, которое возглавляет Кая Каллас, сообщает Politico со ссылкой на четырёх представителей «Национального объединения».
В партии считают, что ведомство дублирует работу национальных дипломатических служб, а расходы на него неоправданны. Эту позицию в беседе с изданием изложил Шарль-Анри Галлуа, советник председателя партии Жордана Барделла. Представитель дипслужбы ЕС возразил, что сеть её делегаций по всему миру помогает защищать интересы стран Евросоюза, в том числе Франции.
По данным Politico, Париж не сможет самостоятельно сократить бюджет европейской дипслужбы. В «Национальном объединении» рассчитывают найти союзников в других странах ЕС, среди которых называют Италию и Чехию.
Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года, второй — на 2 мая. По сводке опросов Politico, в первом туре Ле Пен набрала бы 34% голосов. Её участие в выборах остаётся под вопросом на фоне разбирательства в Кассационном суде по делу о парламентских ассистентах.
Напомним, один из главных пунктов разногласий между Ле Пен и Каллас — политика в отношении Украины. После промежуточных выборов в США Кая Каллас выразила надежду, что новый состав Конгресса продолжит помогать Киеву и усилит давление на Россию.