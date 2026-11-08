Французские центристы и умеренные правые оказались не готовы к борьбе с главными претендентами на президентское кресло в 2027 году. Пока Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон укрепляют электоральные позиции, их конкуренты не могут объединить сторонников и предложить убедительную политическую программу. С такой оценкой выступил обозреватель французского издания Boulevard Voltaire.

По мнению автора, лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен сохраняет преимущество благодаря многочисленным неудачам действующего правительства. Среди них он выделяет долговой кризис, выступления школьников и террористические атаки. Если Ле Пен не сможет участвовать в выборах, её возможной заменой издание называет председателя партии Жордана Барделлу.

Следом за ней в рейтингах расположился основатель левого движения «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон. Обозреватель связывает его позиции с поддержкой радикально настроенной молодёжи и жителей неблагополучных городских кварталов. Именно эти группы, по оценке издания, формируют устойчивую электоральную базу политика.

Совсем иначе автор оценивает перспективы бывших премьер-министров Эдуара Филиппа и Габриэля Атталя, лидера «Республиканцев» Брюно Ретайо, мэра Канн Давида Лиснара и представителя левоцентристских сил Рафаэля Глюксманна. Всех пятерых он сравнил с «эктоплазмами, призраками и зомби», упрекнув в отсутствии узнаваемых политических идей и способности вызывать сильные эмоции у избирателей.

По подсчётам обозревателя, на представителей традиционного политического лагеря в совокупности приходится около 25–30% потенциальных голосов. Единому кандидату такой поддержки могло бы хватить для выхода во второй тур. Однако сейчас этот электорат разделён между несколькими соперничающими политиками.

Кстати, Ле Пен уже представила основные положения своей президентской кампании на съезде «Национального объединения» в Орлеане. В конце октября она пообещала превратить Францию в «нацию мира» и отказаться от участия в военных конфликтах, не затрагивающих интересы страны. В случае победы политик намерена назначить Жордана Барделлу премьер-министром и сформировать правительство национального единства. На мероприятие пришли более восьми тысяч сторонников партии.

А 8 ноября стало известно о новых положениях предвыборной программы движения Жан-Люка Меланшона. Согласно документу «Наше общее будущее», партия предлагает организовать международную конференцию по европейской безопасности с участием России. При этом авторы программы не уточнили, продолжит ли Париж поставлять оружие Киеву в случае прихода Меланшона к власти. Также движение выступает за возможность не выполнять отдельные требования Евросоюза в экономической и миграционной сферах и пересмотреть отношения с Вашингтоном.