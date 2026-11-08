Французский политик Жан-Люк Меланшон намерен провести международную конференцию по безопасности в Европе с участием России, однако практически не уделяет внимания Украине в своей предвыборной программе. Движение «Непокорённая Франция» представило документ «Наше общее будущее» к президентским выборам 2027 года. На особенности внешнеполитического курса партии обратила внимание газета Le Monde.

В программе говорится о необходимости прекращения огня и дипломатического урегулирования украинского конфликта. При этом партия не уточняет, намерена ли Франция продолжать военные поставки Киеву в случае прихода Меланшона к власти. Вместо этого движение предлагает пересмотреть систему европейской безопасности и организовать переговоры с участием Москвы.

Значительно больше внимания авторы документа уделили Ближнему Востоку. Партия раскритиковала президента Эмманюэля Макрона за различия в подходах к конфликтам на Украине и в Ливане. Движение выступило за санкции против израильского правительства и приостановку соглашения об ассоциации Израиля с Евросоюзом. Также программа допускает создание единого двунационального государства с равными правами для израильтян и палестинцев вместо двух отдельных стран.

Меланшон предлагает Франции возглавить объединение государств, которые выступают против внешнеполитического курса США. Одновременно его партия не собирается делать «нарушения прав человека» в Китае препятствием для сотрудничества с Пекином. Депутат Орельен Таше признал наличие проблем в этой области.

«Мы и не отрицаем, что в некоторых областях Китай не соблюдает права человека», — заявил парламентарий.

В отношениях с Евросоюзом партия больше не настаивает на полном выходе Франции из объединения. Однако движение допускает отказ от выполнения отдельных требований Брюсселя в экономической и миграционной сферах. Для продвижения своей политики сторонники Меланшона готовы использовать право вето и сокращать французские взносы в бюджет ЕС.

Ранее сообщалось, что Жан-Люк Меланшон предложил постепенно вывести Францию из НАТО после президентских выборов 2027 года. Политик считает необходимым сначала прекратить участие страны в объединённом военном командовании альянса, а затем отказаться от членства в организации. Его партия также выступает против повышения расходов на оборону до 5% ВВП. При этом Франция, согласно программе движения, продолжит выполнять обязательства по обеспечению безопасности других государств Евросоюза. Кроме того, сторонники Меланшона предлагают усилить государственный контроль над оборонной промышленностью и сократить зависимость французской армии от американских поставщиков.