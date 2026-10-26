Кандидат в президенты Франции сравнил Россию с тигром, которого опасно дёргать за усы

Франции не стоит превращать Россию в своего врага. Такую позицию высказал кандидат в президенты республики Жан-Люк Меланшон в эфире телеканала TF1. На прямой вопрос о том, считает ли он Москву противником Парижа на международной арене, политик ответил отрицательно.

Меланшон предостерёг французов от действий, способных спровоцировать конфронтацию с Россией. Для объяснения своей позиции он использовал необычное сравнение.

«И если вы дёргаете тигра за усы, не удивляйтесь его реакции», — сказал политик.

Он напомнил, что Россия занимает территорию в 11 часовых поясах, и призвал учитывать её масштаб. При этом Меланшон считает, что Москва прежде всего руководствуется собственными национальными интересами.

«Нет. Русские прежде всего русские! То есть они занимаются собственными интересами», — пояснил французский политик.

По его мнению, Франции выгоднее избегать враждебных отношений с Москвой.

«И лучше, чтобы они не становились нашими врагами. Особенно для нас, французов», — заключил Меланшон.

Лидер левого движения «Непокорённая Франция» ранее объявил об участии в президентских выборах 2027 года. Это будет его четвёртая попытка возглавить республику. На выборах 2022 года Меланшон занял третье место, уступив Эмманюэлю Макрону и Марин Ле Пен.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Кремле отреагировали на испытание французской стратегической ракеты. Дмитрий Песков раскритиковал милитаризацию Европы и подчеркнул готовность Москвы к диалогу. По его словам, международные разногласия необходимо решать переговорами, а не демонстрацией вооружений.