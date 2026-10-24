В Париже проходит массовая демонстрация против дороговизны жизни и снижения покупательной способности. Профсоюзы, учащиеся и левые политические движения также требуют отказаться от сокращения расходов на образование и выполнить социальные обязательства. В Сети расходятся кадры манифестации.

Протесты в Париже. Видео © Х / LucAuffret / DJEMEDIA_

Участники несут плакаты против полицейского насилия. На крупных транспарантах власти обвиняют в «принесении в жертву лицеистов»: школьные объединения жалуются на нехватку преподавателей и плохое состояние учебных заведений. К шествию присоединился лидер партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Он раскритиковал в соцсети президента Эмманюэля Макрона и правительство, назвав провокацией изменение маршрута акции в последний момент.

«Хватит пытаться настраивать людей друг против друга и прислушайтесь к требованиям — они не такие уж и сложные, это легко сделать», — сказал политик журналистам.

Вместо запрошенного организаторами маршрута от площади Бастилии до площади Нации префектура согласовала шествие от Порт-д’Итали до Порт-де-Венсен. Именно по этому направлению движется колонна, сообщает издание Le monde.

После беспорядков 17 октября власти усилили охрану порядка: по всей Франции задействовали 70 тысяч полицейских и жандармов против 60 тысяч неделей ранее.

Ранее Life.ru сообщал, что к 13:00 по местному времени во Франции задержали 135 человек. А у Елисейского дворца прохожие и журналисты заметили бронемашины на фоне протестов. Французы возмущены тем, что власти не хотят решать внутригосударственные проблемы, но охотно помогают Киеву. Митинги идут и в других странах ЕС, зачастую превращаясь в погромы и стычки с полицией.