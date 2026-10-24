У Елисейского дворца заметили бронемашины на фоне протестов в Париже

Несколько бронемашин французской жандармерии разместили у Елисейского дворца на фоне массовых манифестаций в Париже. Кадры разошлись в Сети. Судя по ним, у Лувра дежурит отряд вооружённых военных в полной экипировке.

Бронемашины у Лувра. Видео © Х / LucAuffret

До этого власти уже объявили о привлечении военнослужащих и элитных подразделений полиции и жандармерии к обеспечению безопасности во время протестных акций. Сегодня, 24 октября, на улицы французских городов вышли профсоюзы, учащиеся и участники движения «жёлтых жилетов».

Накануне источник TF1-LCI в службах безопасности оценивал ожидаемое число участников по всей стране в 400–500 тысяч человек. Для охраны порядка власти предусмотрели мобилизацию более 70 тысяч полицейских и жандармов.

Ранее Life.ru сообщал, что к 13:00 по местному времени во Франции задержали 135 человек. По словам главы МВД Лорана Нуньеса, большинство задержаний произошло после досмотров и изъятия предметов, которые могли использоваться как оружие. Серьёзных происшествий к тому моменту, по его данным, не зафиксировали. Французы бастуют на фоне заявлений Парижа о всё новых мерах поддержки Киеву вопреки накопившимся социальным проблемам в самой стране, которые власти не хотят решать.