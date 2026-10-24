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Регион
Опубликовано 24 октября, 16:01

Во Франции на массовых протестах 24 октября задержали 135 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Во Франции полиция задержала 135 человек в ходе массовых протестов, которые 24 октября вновь охватили страну. Об этом сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес в эфире BFMTV, уточнив, что большинство задержаний связано с обнаружением предметов, которые могли использоваться в качестве оружия.

«По состоянию на 13:00 задержаны 135 человек на всей территории страны. В большинстве своём эти задержания производились по итогам досмотров и в связи с конфискацией предметов, которые могут использоваться как оружие», — заявил глава МВД.

По словам Нуньеса, к середине дня серьёзных происшествий на демонстрациях зафиксировано не было. Предварительно, в протестных акциях приняли участие около 35 тысяч человек.

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Ранее Life.ru сообщал о новых протестах во французском Клермон-Ферране, где демонстранты вышли на улицы с коммунистическими флагами. В Сети распространились кадры, на которых видны толпы людей в масках, клубы дыма и слышны крики участников акции. По словам очевидцев, среди протестующих находились несовершеннолетние. Накануне профсоюзы Solidaires и Force ouvrière подтвердили намерение провести манифестацию, несмотря на запрет массовых собраний в центре города.

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Юрий Лысенко
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