Во Франции на массовых протестах 24 октября задержали 135 человек

Во Франции полиция задержала 135 человек в ходе массовых протестов, которые 24 октября вновь охватили страну. Об этом сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес в эфире BFMTV, уточнив, что большинство задержаний связано с обнаружением предметов, которые могли использоваться в качестве оружия.

«По состоянию на 13:00 задержаны 135 человек на всей территории страны. В большинстве своём эти задержания производились по итогам досмотров и в связи с конфискацией предметов, которые могут использоваться как оружие», — заявил глава МВД.

По словам Нуньеса, к середине дня серьёзных происшествий на демонстрациях зафиксировано не было. Предварительно, в протестных акциях приняли участие около 35 тысяч человек.